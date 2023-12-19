يعرف مواليد برج القوس بأنهم مستشارون ممتازون ومستعدون دائمًا للمساعدة في حل المشكلات، ولكن ميلهم لفحص كل شيء وكل من حولهم يتسبب في ظهور مشكلات لم تكن في الحسبان، ولكسب صداقتهم عليك كسب ثقته أولا، فهم أشخاص عمليون، ومميزون بتحليلهم الدقيق، يتبعون نهجا يجعلهم يتفوقون في الوظائف التي تتطلب التنظيم والأعمال الورقية وحل المشكلات والمهارات اليدوية، وعندما يركزون على شيء ما، فإن النجاح يكون حليفها.

ومن مشاهير برج القوس هاني شاكر ونجلاء فتحي، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 19-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج القوس أن قدرتك على رؤية الموقف الصعب بوضوح توفر ميزة فريدة، فاستخدم هذا الفهم للتوصل إلى حل يرضي الجميع، كما أن أموالك في حالة تغير مستمر فكن منضبطًا في إنفاقك وركز على إنشاء خطة مالية قوية.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي فإن اللحظات المحورية في حياتك العاطفية تتوقف على اتصالاتك، والاقتراب من موضوع تعميق علاقتك يتطلب اللباقة لتعزيز التغييرات الإيجابية، وتجنب التصريحات المتهورة التي قد تزعج شريك حياتك.