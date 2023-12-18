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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 18-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سـحـر المـكاوي
02:51 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
برج الحوت

برج الحوت

يعرف عن مواليد برج الحوت حبهم لأفراد أسرتهم وأصدقائهم والمحيطين بهم، كما يعرف عن مواليد برج الحوت أنهم شخصيات شديدة الحساسية، ولديهم عاطفة جياشة ولا يستطيعون الحياة دون حب.

وتوضح «الوطن» السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الحوت الاثنين 18-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب موقع الخبراء المختص بعلم الفلك. 

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 18-12-2023 على الصعيد المهني 

بحسب حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني، العمل يتطلب الجدية والالتزام، عليك الالتزام وبذل قصارى جهدك.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 18-12-2023 على الصعيد العاطفي

بحسب حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي، حاول التنزه مع أسرتك وإدخال السرور والبهجة عليهم.

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 17-12-2023 مهنيا وعاطفيا.. انتبه للمتربصين
بقلم سـحـر المـكاوي