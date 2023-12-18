يعرف عن مواليد برج الحوت حبهم لأفراد أسرتهم وأصدقائهم والمحيطين بهم، كما يعرف عن مواليد برج الحوت أنهم شخصيات شديدة الحساسية، ولديهم عاطفة جياشة ولا يستطيعون الحياة دون حب.

وتوضح «الوطن» السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الحوت الاثنين 18-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب موقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 18-12-2023 على الصعيد المهني

بحسب حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني، العمل يتطلب الجدية والالتزام، عليك الالتزام وبذل قصارى جهدك.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 18-12-2023 على الصعيد العاطفي

بحسب حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي، حاول التنزه مع أسرتك وإدخال السرور والبهجة عليهم.