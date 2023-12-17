يبدأ برج القوس في 22 نوفمبر، ويستمر حتى يوم 21 ديسمبر، ويشتهر بكونه مرح ويحب الانطلاق والسفر والمغامرات، ولا يخاف من الإقدام على التجارب التي تنطوى على المخاطرة، لكنه يخاف تحمل المسؤولية ويحب أن يكون حرًا بلا قيود، وحين يجد نفسه في موضع مسؤولية يكون قدرها بجدارة.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج القوس الأحد 17-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لمواقع الأبراج، ومن مشاهير هذا البرج، هاني شاكر ونجلاء فتحي،.

حظك اليوم برج القوس اليوم مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج القوس أن تتألق بتفردك في العمل، وتجنب فخ التكرار وتميز بأفكارك الأصلية، وكونك صادقًا مع نفسك يجلب التقدير والنجاح.

حظك اليوم برج القوس حظك عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن اليوم فرصة لتغيير علاقة مليئة بالتحديات، ويمكن أن يؤدى التواصل المفتوح إلى تغييرات مؤثرة، ستكون شجاعتك في كونك صادقًا هي المفتاح.