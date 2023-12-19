«التنمية المحلية»: إيرادات «سند الخير» 406 ملايين و500 ألف جنيه

تحدث الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن مبادرة «سند الخير» التي تُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، قائلا إنه جرى تدشينها عام 2021 وتغطي اليوم 18 محافظة وتضم 100 سيارة مجهزة ومتنقلة، موضحا أن المبادرة حققت إيرادات بحجم 406 ملايين و500 ألف جنيه حتى الآن، وتستهدف القرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية في محافظات الجمهورية.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر قناة «DMC»، أن مبادرة «سند الخير» حققت حجم مبيعات بقيمة 3.8 مليون جنيه في الأسبوع الـ84، مشيرا إلى أنه جرى الدفع بـ30 سيارة في محافظات القاهرة وبني سويف والمنوفية، و8 سيارات في الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات في الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكلٍ من أسيوط والبحيرة، وهكذا بقية محافظات الجمهورية.

أهمية مبادرة «سند الخير»

وأكد أهمية مبادرة «سند الخير»، إذ توفر فرص عمل للشباب، وتوجد شركات ناشئة انضمت للمبادرة ومستمرة حتى الآن وحجم أعمالها يزداد، مشيرا إلى أن كل سيارة يعمل بها 3 مواطنين «مشرف وسائق وبائع»، وتضم 37 سلعة يحتاجها المواطنون من بقوليات وزيوت وسكر ومكرونة ودواجن ولحوم حمراء وغيرها، لافتا إلى أن سيارات المبادرة في كفر الشيخ ضمت الأسماك واللحوم الطازجة حديثا بعد انضمام عدد من الجزارين للمبادرة.

«سند الخير» بالمحافظات الحدودية

وتابع أن مبادرة «سند الخير» توجد في المحافظات الحدودية كالبحر الأحمر ومطروح وأسوان والأقصر والوادي الجديد، مشيرا إلى أنه تم إدخال نجوع سوهاج وقنا والأقصر وكفر الشيخ والغربية والبحيرة وغيرهم من المحافظات بالمبادرة، معلنا انضمام بعض الجمعيات الأهلية التي تزرع للمبادرة، إذ تشارك تلك الجمعيات بالأرز والبصل.