«التنمية المحلية»: «سند الخير» توفر بـ406.5 مليون جنيه سلع مخفضة للمواطنين

نجحت مبادرة «سند الخير» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية في تحقيق مبيعات بإجمالي 406.5 مليون جنيه حصيلة عملها وتغطيتها لـ18محافظة، إذ ساهمت في توفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

جاء ذلك وفق تقرير تلقاه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، من القطاعات المعنية بالوزارة عن متابعة مبادرة «سند الخير» والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس وحتى الأسبوع ال 84 منها.

وخلال أسبوعها الـ84، تمكّنت المبادرة من تحقيق مبيعات بـ3.8 ملايين جنيه، وذلك من خلال 100 سيارة تجوب مختلف القرى والأحياء بواقع 30 سيارة في كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية، و10 سيارات في كل محافظة من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و8 سيارات في كل من محافظات الغربية وكفر الشيخ، و7 سيارات في كل من محافظتي المنيا وأسيوط، و5 سيارات لكل من محافظتي قنا والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتي سوهاج والأقصر، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر.

وتهدف المبادرة إلى توفير السلع الغذائية المختلفة وتوافر عنصر الإتاحة حيث تركز المبادرة على وصول السلع للأهالي خاصة اللحوم والدواجن وغيرها من باقي السلع، حيث تراوحت نسب التخفيضات على السلع من 20% لـ25%.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب، كما تم التنسيق مع المحافظين لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة، والنائية والأكثر احتياجاً، لدعم أهالي تلك المناطق.

وأضاف أنَّ المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين خاصة خلال المناسبات المختلفة حيث طرحت عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة نسبة مبيعات كبيرة في هذه المناسبات ملايين جنيه.