وزارة التنمية المحلية: الدفع بـ100 سيارة للسلع المخفضة ضمن «سند الخير»

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة دفعت بـ100 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال مبادرة «سند الخير» لتخفيف العبء عن كاهل المواطن والتركيز على الأحياء الشعبية والقرى.

وأضاف خالد قاسم لـ «الوطن» أن مبادرة «سند الخير» تأتي بمبادرات شبابية وتجار وشركات المواد الغذائية والمجتمع المدني والمبادرات الشبابية، والوزارة بالتنسيق مع المحافظات تدعم كل المبادرات التي تساهم في خفض أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين وتتراوح التخفيضات من 15 إلى 25% في بعض السلع.

فرص عمل للشباب

وأشار إلى أن مبادرة سند الخير جابت 16 محافظة حتى الآن وفي مقدمتها القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والدقهلية والبحيرة والفيوم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بتوفير السلع بسعر مخفض ، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

مبيعات السلع

وأشار قاسم إلى أن المبادرة تواصل عملها منذ إطلاقها على مدار أكثر من 500 يوم وقاربت مبيعاتها من 400 مليون جنيه وتوفر 37 نوعا من السلع منها اللحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، زيوت، وغيرها من السلع، واللحوم حققت مبيعات أكثر من 200 مليون جنيه، والسكر والأرز والزيت والزبدة مبيعاتها فاقت 80 مليون جنيه، والدواجن مبيعاتها 50 مليون جنيه.

مبادرة سند الخير

وأوضح ان المبادرة مستمرة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر خلال المرحلة الثانية أن تغطى المبادرة كل المحافظات لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض للمواطنين.