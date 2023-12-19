خروج مستشفى كمال عدوان في غزة عن الخدمة

أعلن رئيس أقسام الأطفال بمستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبوصفية، خروج المستشفى بالكامل عن الخدمة الطبية، ولا يوجد في شمال قطاع غزة أي مركز صحي يقدم الخدمة الطبية للمصابين.

وأضاف «أبو صفية» في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المصابين في غزة يتلقون الخدمة الأولية في مراكز الإيواء دون إجراء أي عمليات جراحية، وأنّ الاحتلال اعتقل أكثر من 70 كادرا طبيا على رأسهم مدير المستشفى، واعتقل مدير مستشفى العودة وبعض الأطباء وطرد آخرين بشكل مباشر.

وتابع رئيس أقسام الأطفال بمستشفى كمال عدوان، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت كل الأقسام ودمرت محطتي أكسجين ومياه ومولد الكهرباء، واستشهد أكثر من 12 شخصا من المصابين ونحو 65 جريحا معظمهم من الأطفال جراء العدوان، كما استهدف الاحتلال مبنى الولادة بالمستشفى ما أسفر عن استشهاد 5 نساء، ومعظم الإصابات على شكل حروق تغطي أجساد 80% من المصابين.