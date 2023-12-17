«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال ألقى جثامين الشهداء في حفرة بساحة مستشفى كمال عدوان

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل النزلاء والطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان بغزة، وألقى جثامين الشهداء في حفرة كبيرة باستخدام جرافاته، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وطالبت «الصحة الفلسطينية» بتحقيق دولي في القصف والحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على مستشفى كمال عدوان، مشيرة إلى أن جرافات الاحتلال دهست نازحين وجرحى في ساحة مستشفى كمال عدوان، وكثير منهم استشهدوا.