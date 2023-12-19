تنفيذ 50% من المرحلة الثانية في مشروع الممشى السياحي بالمنصورة

أعلنت محافظة الدقهلية انتهاء العمل بنسبة 50% من تنفيذ القطاع الثاني لمشروع الممشي السياحي بمدينة المنصورة، والذي جرى تنفيذه على مرحلتين تم الانتهاء من الأولى بنسبة 100% ويستمر العمل في الثانية.

تنفيذ 50% من أعمال القطاع الثاني

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان أن الممشي جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء الإنسان المصري وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطنين.

وأشارت المحافظة أنه جرى تقسيم الممشى علي مرحلتين هما:

- المرحلة الأولى تضم قطاع بطول 550 مترًا

- المرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر

وجاء الممشي بعرض 14 متر على طريق بعرض 6 أمتار ليكون ممشى للدرجات والعاب الأطفال وممشي سياحي على النيل، بالإضافة إلي كورنيش ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية.