محافظ قنا يستقبل وفد «فنون جميلة الإسكندرية» لمناقشة مقترحات تطوير المدن

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، وفد قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، لمناقشة مقترحات تطوير وتنمية مدينة قنا عمرانيا، والتي قام بإعدادها طلاب الفرقة الرابعة قسم عمارة كلية الفنون الجميلة، وضم الوفد أساتذة بقسم عمارة كلية الفنون الجميلة، وهم الدكتور محمد هشام سعودي والدكتور خالد صلاح والدكتور أحمد الزيات والدكتور محسن مرداش والدكتورة شروق اليماني والمهندسة دنيا نبيل والمهندس مصطفى إبراهيم والمهندسة إنجي خالد.

تطوير المخطط الاستراتيجي لمدينة قنا

ومن جانبه أشار محافظ قنا إلى الاستراتيجية المتبعة من الدولة في توظيف ما يدرسه الطلاب بقسم العمارة، في تطوير المخطط الاستراتيجي للامتداد العمراني للمحافظات، والارتقاء بالبنية العمرانية، بهدف صقل مهارات خريجي كلية الفنون الجميلة من خلال معرفة ما يتم تنفيذه من المشروعات القومية على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة التعاون الكامل بين محافظة قنا وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية لوضع خطط مستقبلية لتطوير مدن المحافظة لخدمة أبناء محافظة قنا في كافة المجالات الخدمية.

وبحسب بيان محافظة قنا اليوم، أشاد محافظ قنا بالجهود المبذولة من طلاب جامعة الإسكندرية في وضع الدراسات والأفكار والرؤى المستقبلية لتطوير مدينة قنا في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لتصبح مدينة ذات مقومات زراعية وصناعية وسياحية.

الارتقاء بالبنية العمرانية في مدينة قنا

وقال الدكتور محمد هشام سعودي، إنه تم اختيار مدينة قنا لدراسة الوضع الراهن ودراسة تطوير المخطط الاستراتيجي للامتداد العمراني بها، والارتقاء بالبنية العمرانية، ووضع تصور تصميمي للمخطط العام والدراسات العمرانية المرتبطة، ضمن مشروع تطوير وتنمية إقليم الصعيد، والذي يعمل عليه طلاب الفرقة الرابعة من قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة كمشروع تخرج.

يذكر أن فعاليات اللقاء تضمنت مشاهدة عرض تقديمي من قبل طلاب قسم العمارة، بعنوان «دراسة الوضع الراهن لمدينة قنا»، ضمن مشروع تطوير إقليم الصعيد، كما تم تقديم الرؤى الخاصة لتطوير المدينة مع مراعاة البعد التاريخي والموارد المتاحة للمدينة.