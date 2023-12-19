القوات البحرية تتسلم الفرقاطة القدير من طراز «ميكو إيه 200»

في إطار تعزيز قدرات القوات البحرية المصرية، استلمت الفرقاطة «القدير» من طراز «ميكو ايه 200» بعد إتمام إجراءات الاستلام في ألمانيا، لتنضم إلى الأسطول البحري المصري؛ حيث تم بناؤها في ترسانة ألمانية وفق أحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

ورفع الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، العلم المصري على الفرقاطة «القدير»، والتي تعد الثالثة من أصل 4 فرقاطات من طراز «ميكو إيه 200»، تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور عدد من القوات البحرية المصرية، والألمانية، والسفير المصري والملحق العسكري المصري في ألمانيا، والشركة المصنعة للفرقاطة القدير.

ونقل قائد القوات البحرية، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى القوات البحرية الألمانية، والشركة المصنعة للفرقاطة الجديدة، مشيرًا إلى الجهد الذي تبذله خلال الفترة الماضية للتطوير والتحديث للأسطول البحرية والبنية التحتية من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة.

وتعد الفرقاطة القدير إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانيات القوات البحرية وتهدف لتطوير القدرات على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا، حفاظًا على مقدراتنا وإعلاء لكلمة الوطن، ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.