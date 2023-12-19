القاهرة تستضيف اجتماعات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب  

تستضيف القاهرة، أعمال الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك على مدار يومي 20 و21 من ديسمبر الجاري.

بدأت أعمال الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين برئاسة ممثل مصر الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، ومشاركة وفود كبار المسئولين في وزارات الشئون الاجتماعية والتنمية في الدول العربية.

وفي كلمتها أمام الاجتماع، وجهت الدكتورة ميرفت صابرين الشكر والتقدير إلى دولة قطر على جهودها خلال رئاستها للدورة السابقة، مؤكدة أن مصر تتسلم رئاسة المجلس في وقت شديد الصعوبة على الأمة العربية، لكنها على ثقة في قدرة التضامن العربي المشترك على التغلب على الأزمات.

واستعرض الاجتماع على مستوي كبار المسئولين جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والتي تشمل جهود الهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات المصرية والعربية لقطاع غزة، والتحضير للقمة العربية التنموية والإعداد للقمة العربية العادية، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقييم منظومة الرعاية الاجتماعية، ورعاية كبار السن، وموضوعات الأسرة والطفولة.

وأعربت الدكتورة ميرفت صابرين عن سعادتها أن يتم خلال الاجتماع الوزاري توقيع خطة العمل لمذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر في مجال التنمية الاجتماعية.

ومن جانبه، ثمن الوزير المفوض طارق النابلسي جهود الدولة المصرية للتحضير والترتيب للاجتماع، مشيراً إلى ما تكتسبه انعقاد الدورة الحالية من أهمية في ظل ما تشهده فلسطين من عدوان غاشم.