وزير الخارجية المغربي يشكر سامح شكري: بذل جهودا قيمة في «مجلس وزراء الخارجية العرب»

قال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إنّ هدف العرب يتمثل في الخروج بنتائج ملموسة وتصورات عملية، لدفع العمل العربي المشترك قدما، في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من أزمات وتوترات كان لها وقع خطير على مختلف الأصعدة، موجّها الشكر إلى سامح شكري، وزير الخارجية، على ما بذله من جهود قيّمة، طيلة رئاسته للدورة السابقة للمجلس.

هدفنا الخروج بنتائج ملموسة وتصورات عملية

وأضاف وزير الشؤون الخارجية المغربي، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب، أنّ هدفنا جميعًا الخروج بنتائج ملموسة وتصورات عملية للدفع قدمًا بالعمل العربي المشترك، في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من أزمات وتوترات كان لها وقع خطير على مختلف الأصعدة.

المملكة المغربية يحدوها أمل كبير على أن تستقر الأوضاع

وأوضح أنّ المغرب يحدوه أمل كبير على أن تستقر الأوضاع على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية بعيدًا عن منطق القوة والحلول العسكرية، ونتطلع لاكتمال فصول التسوية السياسية في ليبيا في أقرب الآجال.