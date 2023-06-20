«لافروف» يشارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن وسائل إعلام أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيحضر اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم برؤساء وفود من مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.

يشار إلى أن وزراء خارجية المنظمة التقى يريفان في أواخر نوفمبر 2022، عندما انتقلت الرئاسة إلى بيلاروسيا.