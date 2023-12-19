رئيس أكاديمية البحث العلمي يشيد بجهود الأزهر في حماية اللغة العربية

أشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في سبيل الحفاظ على اللغة العربية.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها جامعة الأزهر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

التعليم الأزهري يمثل 15% من حجم التعليم العالي الحكومي والخاص والأهلي

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن التعليم الأزهري تعليم متميز ويمثل 15% من حجم التعليم العالي الحكومي والخاص والأهلي، موضحًا أن جامعة الأزهر تصدرت التصنيفات العالمية في مجالات التعليم العالي؛ نتيجة لإنتاجها العلمي الغزير في مجال الأبحاث العلمية الدولية.

وأضاف «صقر» أن تطوير البحث العلمي في جامعة الأزهر هو تطوير لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر، موضحًا أنه على مدار السنوات الأخيرة شهدت جامعة الأزهر تطورًا كبيرًا، ولذلك فإن جامعة الأزهر هي شريك استراتيجي في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وفي كل البرامج التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي على مستوى الجمهورية نجد جامعة الأزهر شريكًا رئيسًا فيها، ومنها: الدورات التدريبية في مجالات ريادة الأعمال وغيرها من المجالات الأخرى.