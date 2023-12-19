معلومات عن الجامع الأزهر.. قاوم الاحتلال وحافظ على الهوية العربية

يعد الجامع الأزهر من أهم وأشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم، ويُعتبر الأزهر ثاني أقدم جامعة قائمة بشكل مستمر في العالم بعد جامعة القرويين، وفقًا لما نشرته مبادرة «اتكلم عربي» عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

جامعة الأزهر الأولى في العالم الإسلامي لدراسة العلوم الإسلامية

وجاء في المنشور، اعتبرت جامعة الأزهر الأولى في العالم الإسلامي لدراسة العلوم الإسلامية، والأولى في تأدية دور المدارس والمعاهد النظامية، حيث كانت الدولة تُكلف العلماء والمدرسين بإعطاء الدروس فيها وتعطيهم أجر لذلك، وبعد ذلك تم إضافة العلوم المختلفة لتدريسها بكلياتها لاحقًا.

سمي نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء

- سمي بالجامع الأزهر نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء، التي ينتسب إليها الفاطميون.

- تم تأسيس جامعة متكاملة داخل المسجد كجزء من مدرسة المسجد منذ إنشائه، وأصبحت رسميًا جامعة مستقلة في عام 1961.

- يعود إليه الفضل في الحفاظ على الهوية العربية والتراث العربي واللغة العربية، وكذلك مقاومة الغزو الأجنبي والتصدي له، مثل غزو التتار والاحتلال الفرنسي.