أين تذهب أموال التصالح في مخالفات البناء؟.. 3 جهات تستفيد منها

بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، جار العمل حاليا من قبل الحكومة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لبدء التطبيق للقانون على مستوى الجمهورية.

مصير أموال التصالح في مخالفات البناء

حصيلة أموال التصالح حسبما أشار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء في المادة 11، تذهب لـ3 جهات، وهي نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ونسبة 39% لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء وفق عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

جهات الولاية

وتابع قانون التصالح أن نسبة 3% من المبالغ المحصلة من التصالح تذهب إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرار بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة مشار إليها.