محصول الطماطم في كفر الشيخ.. إنتاجية كبيرة للفدان وفرص عمل للآلاف

بدأت بشائر حصاد العروة الثانية لمحصول الطماطم في حقول سواحل محافظة كفر الشيخ، التي تمتد لنحو 118 كيلومترا، حيث المساحات الخضراء الشاسعة.

إنتاجية فائقة للطماطم.. 30 طنا للفدان

وقال الدكتور رمضان أبو جاموس، مدير الإدارة الزراعية ببلطيم بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إننا بصدد حصاد بشائر محصول الطماطم بالعروة الثانية بالساحل الأخضر ببلطيم، والتي تعد من المحاصيل الهامة التي تنتج بتوقيت فاصل بين العروات الشتوية، والتي تغذي أسواق المحافظة والمحافظات المجاورة، كما تعطي إنتاجية فائقة تصل لـ30 طن لكل فدان منزرع.

160 ألف جنيه في 3 أشهر

وأضاف رضا حامد، مزارع من أبناء مركز البرلس، أنه قام بزراعة شتلات الطماطم منذ 70 يوما أي مطلع شهر أكتوبر، حيث بدأت عملية حصاد الطماطم منذ أيام، مشيرا إلى أن الفدان ينتج من الصنف المنزرع «23 جعارة»، نحو 30 طنا، ويباع الكيلو بين 5 إلى 6.5 جنيه، بأرباح تصل لنحو 160 ألف جنيه في 3 أشهر من وقت زراعة المحصول.

فرص عمل كبيرة

وتابع المهندس درغام الخطيب، مدير الجمعية الزراعية بقريتي الشهابية والشيخ مبارك بمركز بلطيم، أن محصول الطماطم يوفر فرص عمل للآلاف من العمالة الزراعية أثناء عمليات حصاد المحصول، ويحصل العامل على 160 جنيها أجر يومي، مشيرا أن الطماطم يتم زراعتها بعدد 4 عروات في العام الواحد.