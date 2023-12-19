«زراعة كفر الشيخ»: حصاد 25 ألف طن بشائر «الكوسة» في البرلس

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، إن بشائر محصول الكوسة الخضراء في فصل الشتاء بلغت نحو 25 ألف طن، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة في حقول الشريط الساحلي الأخضر في مراكز بلطيم، والبرلس، ومطوبس.

الفدان ينتج 11 طنا

وأوضح «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن» أن إنتاجية الفدان الواحد من محصول الكوسة تبلغ نحو 13 طنًا، مشيرا إلى أن عمليات حصاد المحصول تكون على مدار ثلاثة أشهر متتالية، وهو ما يعد أمرًا جيدًا للغاية ودخل بشكل يومي للمزارعين في محافظة كفر الشيخ.

زراعة 2350 فدانا من الكوسة

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول الكوسة الخضراء، بالشريط الساحلي الأخضر بالبرلس، بلغت نحو 2350 فدانًا من محصول الكوسة، وهو الأمر الذي يؤدي الاكتفاء الذاتي للاستهلاك داخل المحافظة، والتوريد للمحافظات المجاورة.

يذكر أن مساحة الحقول المنزرعة بمحاصيل الخضروات في مركزي البرلس، وبلطيم، في محافظة كفر الشيخ، تبلغ نحو 10 آلاف فدان من أجود الأراضي الرملية بالساحل الشمالي بالمحافظة.