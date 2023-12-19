رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«زراعة كفر الشيخ»: حصاد 25 ألف طن بشائر «الكوسة» في البرلس

كتب:

خير الله فؤاد
09:15 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
صورة محصول الكوسة في كفر الشيخ

صورة محصول الكوسة في كفر الشيخ

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، إن بشائر محصول الكوسة الخضراء في فصل الشتاء بلغت نحو 25 ألف طن، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة في حقول الشريط الساحلي الأخضر في مراكز بلطيم، والبرلس، ومطوبس.

الفدان ينتج 11 طنا

وأوضح «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن» أن إنتاجية الفدان الواحد من محصول الكوسة تبلغ نحو 13 طنًا، مشيرا إلى أن عمليات حصاد المحصول تكون على مدار ثلاثة أشهر متتالية، وهو ما يعد أمرًا جيدًا للغاية ودخل بشكل يومي للمزارعين في محافظة كفر الشيخ.

زراعة 2350 فدانا من الكوسة

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول الكوسة الخضراء، بالشريط الساحلي الأخضر بالبرلس، بلغت نحو 2350 فدانًا من محصول الكوسة، وهو الأمر الذي يؤدي الاكتفاء الذاتي للاستهلاك داخل المحافظة، والتوريد للمحافظات المجاورة.

يذكر أن مساحة الحقول المنزرعة بمحاصيل الخضروات في مركزي البرلس، وبلطيم، في محافظة كفر الشيخ، تبلغ نحو 10 آلاف فدان من أجود الأراضي الرملية بالساحل الشمالي بالمحافظة.

اقرأ المزيد:

«شرابي»: 3 آلاف شخص يعملون في الصيد اليدوي ببحيرة البرلس

توقف حركة الملاحة والصيد في ميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

«صحة كفر الشيخ»: تشكيل لجنة لمتابعة الخدمات الطبية في وحدة غرب تيرة

"زراعة دمياط" توصي باتباع التعليمات لزيادة معدلات إنتاج الخيار
بقلم خير الله فؤاد