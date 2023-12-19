إطلاق 10 مراكب صيد جديدة في سواحل البرلس بتكلفة 8 ملايين جنيه

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أنه مع الساعات الأولى من صباح اليوم، سوف يجري إطلاق 10 مراكب صيد جديدة، كونها تعمل لأول مرة بمهنة الصيد داخل المسطح المائي لمياه البحر المتوسط، في سواحل البرلس، مشيرا إلى أن تلك المراكب تفتح أبواب رزق جديدة للصيادين العاملين بمهنة الصيد البحري.

تكلفة تصنيع مراكب الصيد الجديدة 8 ملايين جنيه

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن تكلفة مراكب الصيد الجديدة، التي سوف يجري إطلاقها للعمل لأول مرة، بمعرفة جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، قد بلغت إجمالي تكلفتها نحو 8 ملايين جنيه، لافتا إلى أن صناعة مراكب الصيد الجديدة جرت بمهارة عالية لعدد من الحرفيين والصناع من أبناء مدينتي البرلس وبلطيم.

55 ألف صياد في كفر الشيخ

وأشار إلى أن مهنة الصيد، سواء بمياه البحر الأبيض المتوسط، أو داخل المسطح المائي لبحيرة البرلس، تعد الحرفة الأولى لأغلب سكان مدن الساحل الشمالي للمحافظة، التي يقدر عددهم بنحو 55 ألف صياد، يعملون بتلك المهنة من عشرات السنين كميراث الآباء.