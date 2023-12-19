5 حالات تلغي التصالح في مخالفات البناء

بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، تعكف الحكومة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لفتح باب التقديم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وحدد قانون التصالح مخالفات البناء بعض الحالات التي يمكن إلغاء قرار قبول التصالح بشأنها وعلى المواطنين الحذر من الوقوع في تلك المخالفات تجنبا لإلغاء طلبات التصالح وفق المادة 12 حيث نصت على أنه تصدر السلطة المختصة قرارا مسببا برفض التصالح وتقنين الأوضاع أو باعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن بحسب الأحوال التالية:

- رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

سداد مبالغ التصالح

- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة منمقابل التصالح

- حدوث تغيير أو تعديل في محال التصالح

دقة المستندات

- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ،أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكان قانون البناء المشار إلىه، ويتم استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة .

وتابع قانون التصالح الجديد بأنه يتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.