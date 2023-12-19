بعد تصديق الرئيس.. حالات ينطبق عليها القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء

تعكف الحكومة حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، تمهيدا لتطبيقه على أرض الواقع، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون.

حظر التصالح مع هذه الحالات

وحدد قانون التصالح فى مخالفات البناء الحالات التى يُطبق عليها القانون بعد إلغاء قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، حيث أتاح القانون الجديد التصالح لكل الحالات التى كانت محظورة وفقل للقانون السابق، باستثناء حالات السلامة الإنشائية والتعديات على حرم النيل والآثار والمجاري المائية.

التصالح في هذه المخالفات

وأتاح قانون التصالح الجديد لأصحاب مختلف المخالفات بالتقديم وتقنين الوضع، في إطار التيسير على المواطنين، ومن تلك الحالات التي ينطبق عليها القانون التعدي على خط التنظيم، والتعدي على أملاك الدولة بمجرد تقنين الوضع، والكتل القريبة من الحيز العمراني التي فقدت مقومات الزراعة ومأهولة بالسكان، وحالات تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة، وكذلك التعديات على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، شريطة الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

كما أتاح القانون التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك مرهون بموافقة التنسيق الحضاري، إضافة إلى تجاوز قيود الارتفاع شرط موافقة سلطة الطيران المدني والدفاع.

ووفقا للقانون الجديد، متاح التصالح على المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وكذلك حالات تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.