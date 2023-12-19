«صيدلة كفر الشيخ» تنظم ندوة ضمن برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

نظمت كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية ضمن البرنامج القومي «مودة»، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة.

ندوة توعوية ضمن البرنامج القومي «مودة»

وجاءت فعاليات الندوة تحت إشراف وحضور الدكتورة فريدة عبد المعطي سالم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ومحمد أبو العمايم، أمين الكلية، ووليد الشربيني، مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية.

وحاضر في هذه الندوة، الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ، موضحاً أنّ البرنامج القومي «مودة» يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتيجة لارتفاع معدلات الطلاق بالمجتمع المصري.

وأشار «العدوي»، إلى أنّ البرنامج يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وذلك من خلال دعم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لبناء أسرة سليمة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يسهم في خفض معدلات الطلاق.

وأوضح «العدوي»، أنّ المشروع يهدف إلى تأهيل الشباب المقبل على الزواج وصقل معلوماته ومهاراته في كل ما يخص بناء كيان أسرى مستقر ومتماسك قائم على مبادئ المودة والرحمة، وذلك من خلال التوعية والتدريب المباشر.

ما هو البرنامج القومي «مودة»؟

جدير بالذكر أنّ البرنامج القومي «مودة» يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، وفض المنازعات بما يُساهم في خفض معدلات الطلاق.