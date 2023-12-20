من هو المضطر الذي لا يرد الله دعاءه؟.. الشعراوي يجيب (فيديو)

الإكثار من الدعاء من الأمور المستحبة، إذ قال الله سبحانه وتعالى «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، إلا أن أكثر من يستجاب له الدعاء هو المضطر، إلا أن البعض قد لا يعلم من هو المضطر الذي لا يرد الله دعاءه.

في مقطع فيديو نادر، أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي، من هو المضطر الذي لا يرد الله دعاءه، قائلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة، موضحًا أن حزبه أمر تعني الخروج عن نفاق الأسباب، وفي هذه الحالة يذهب للمسبب الذي هو الركن الرشيد الذي يغوي إليه وهو الله.

تفسير المضطر

وتابع الشعراوي، أن الله في هذه الحالة يقول لعبده: «إن كنت أي شيء تعز عليك وأبديت فيها أسبابك ولكن لا تعطل الأسباب»، مؤكدًا أن الأسباب هى يد الله الممدوة بالوسائل، فلا ترد يد الله.

واستكمل، أن الحق سبحانه وتعالى يقول: «أمن يجيب المضطر إذا دعاه»، لافتًا إلى المضطر هنا يعني الذي استنفذ كل الأسباب، وما دام أستنفذها يقول يا مسبب أي «يا الله».