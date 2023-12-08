ما أقل عدد مصلين تصح به صلاة الجمعة؟.. «الشعراوي» يجيب (فيديو)

يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم، على آداء صلاة الجمعة، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير، حيث تمتليء ساحات المساجد بالمصلين، الذين يصطفون جنبا إلى جنب يصلون لله في يوم الجمعة المبارك، ولكن قد لا يعلم البعض ما هو أقل عدد للمصلين تصح به صلاة الجمعة.

أقل عدد تصح به صلاة الجمعة

التساؤل حول أقل عدد تصح به صلاة الجمعة، سبق وأجاب عنه «إمام الدعاة» الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، إذ أوضح في لقاء تليفزيوني قديم، قائلا: «ما زاد عن الاثنين جماعة، العدد إما مفرد أو مثنى أو جمع»، وذلك يعني أن أقل عدد تصح به صلاة الجمعة، هو 3 مصلين، موضحا: «2 غير الإمام»، وهذا في مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان.

وأوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي، أن أقل عدد تصح به صلاة الجمعة، عند الإمام الشافعي، 40 مصليا، مضيفًا: «إنما القياس مع أبي حنيفة».

حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم

ومن جانبه، كان أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في الفتوى رقم 7465 بتاريخ 5 فبراير 2023، على الموقع الرسمي لدار الافتاء المصري، حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم.

وقال مفتي الجمهورية، إن من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم من غير تهاون ولا تقصير لا يكون آثمًا شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقًا.

وأكد المفتي، أنه على المسلم أن يحتاط لأمر صلاة الجمعة ويحرص على حضورها، وأن يأخذ بما يعينه على أدائها من الأساليب والأسباب؛ كالنوم باكرًا وعدم السهر بلا فائدة، أو كأن يعهد إلى أحدٍ أن يوقظَه، أو أن يضبط ساعته أو منبه هاتفه لإيقاظه ونحو ذلك من الوسائل التي تعين المرء على أداء صلاة الجمعة في وقتها؛ قيامًا بالفرض، وتحصيلًا للأجر وعظيم الفضل.