طفل فلسطيني يروي معاناة قلة الطعام في غزة: «عايشين على ربع رغيف»

بملامح عليها علامات الحسرة والألم، يروي الطفل الفلسطيني «محمد أحمد» معاناة الجوع التي يعيشها أهالي غزة في نقص الطعام منذ بدء حرب الإبادة الجماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مسافات طويلة قطعها الطفل الفلسطيني النازح سيرا على الأقدام بحثا عن الطعام الذي لا يتوفر في بلده، ليتجه إلى إحدى «التكيات الخيرية» التي تقام في المخيمات الأخرى: «أنا جيت من غزة هنا في مكان اسمه التكية وأنا نازح وهنا بيعملوا أكل وعندنا في غزة مش متوفر الأكل غير بالقليل والأشياء متوفر بشكل قليل وسعر عالي» وفقا لمقطع فيديو وثقه الصحفي الفلسطيني مجدي فتحي عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام».

معاناة الجوع بين أهالي غزة

بكلمات مؤثرة وصف الطفل الفلسطيني المعاناة التي يعيشها نتيجة نقص الطعام، إذ في الصباح يتناول كل فرد من أسرة ربع رغيف وكذلك في الغداء ويتغلبون على جوعهم بالنوم: «بنمشي حالنا بربع رغيف وعلى الغذاء بنشبع نفسنا بسيط عشان نكمل يومنا وبنام جعانين ولما بطلب أكل أمي بتقولي خليك ساكت لأنه مفيش أكل».

الحياة في غزة

العديد من أطفال غزة يعانون من نقص الطعام وربما يقتلهم الجوع بجانب حرب الإبادة الجماعية التي جعلت الحياة شبة منعدمة في غزة، إذ وثق الصحفيون مقاطع فيديو لأطفال ونازحين وهم يقفون بجانب بعضهم البعض بأياديهم «الجرادل البلاستيكية»، الكل ينتظر دوره لأخذ الطعام، لحظات أبرزت مدى المعاناة التي يعيشها أهالي غزة منذ بدء الحرب التي شنها الاحتلال الإسرئيلي.