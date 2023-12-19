طبق واحد لأسرة كاملة.. تفاقم أزمة الجوع بغزة في اليوم الـ74 للحرب

طوابير تمتد لعشرات الأمتار، وزحام شديد تشهده عملية توزيع المواد الغذائية والإمدادات الطبية في مخيمات النازحين بغزة، بسبب النقص الحاد في الوقود، ونقص إمدادات الطعام منذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتجاوزت يومها السبعين على التوالي.

طوابير طويلة وطعام لا يكفي

صنف واحد فقط من الطعام يوفره المتطوعون في «التكيات الخيرية» التي ينظمها بعض القادرين في مخيمات غزة، يتزاحم عليها المئات من ساكني المخيم مقابل قليل من الطعام يقتسمه أفراد أسرة كاملة، رغم قلة الكمية، حتى أن بعضهم يعود إلى أسرته فارغ اليدين بعد انتظار ساعات.

في مقطع فيديو جديد نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام الفلسطينية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أظهر حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة المحتل، حيث يتزاحم الأطفال وفي يدهم أواني فارغة، بل بعضهم يحمل «جردل بلاستيك» لعدم توافر أواني طعام لديهم، أمام وعاء طعام كبير يتولى طهيه أحد الرجال بالمخيم، في وضع صعب يعيشه الآلاف من أهل غزة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

طبق واحد لأسرة كاملة في غزة

يتم طهي الطعام، الذي يقتصر غالبا على وجبة العدس، على الحطب بسبب نقص الوقود على مستوى القطاع، وبحسب رواية المصور الفلسطيني عمرو طبش، الذي يوثق أوضاع القطاع بعدسته، لـ«الوطن» طوابير انتظار الطعام قد تستمر بالساعات مقابل الحصول على طبق عدس واحد فقط، لسد جوع أسرة كاملة، حسب روايته.

ومع احتدام الجوع واستمرار الحرب يقطع بعض النازحين مسافات طويلة سيرا على الأقدام، للحصول على وجبة طعام واحدة طوال اليوم، يحصلون عليها من أحد «التكيات الخيرية» التي تقام في المخيمات الآخرى.