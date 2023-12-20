الفصائل الفلسطينية تفرق المجلس الحربي الإسرائيلي.. واعتصام أهالي المحتجزين

ينفذ أهالي المحتجزين الإسرائيليين اعتصامًا، أمام وزارة الدفاع، وعقب أيام من إعلان جيش الاحتلال أنه قتل 3 جنود أسرى عن طريق الخطأ في حي الشجاعة.

اختلافات داخل المجلس الحربي الإسرائيلي

وفي سياق متصل كشفت «روسيا اليوم» عن وجود اختلافات داخل المجلس الحربي الإسرائيلي حول جدوى استمرار الحرب في غزة.

وأكد الوزير الإسرائيلي هيلي تروبر عضو في المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي، أن الحاجة لإطلاق الرهائن أصبحت أكبر من القضاء على حماس.

وعلق تروبر، على المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق لتبادل الأسرى، معتبرًا أنه يمكن القضاء على حماس في المستقبل، لكن إطلاق سراح الرهائن ضرورة ملحة أكبر، لأنه ليس من المؤكد أننا سنتمكن من إطلاق سراحهم في المستقبل، مضيفًا «نحن نفهم أن الصفقة الجديدة ستكون معقدة وأنه ستكون هناك أثمان، لكن الأمر المؤكد هو أننا لن نتمكن من وقف الحرب».

«حماس» ترفض المفاوضات في ظل الحرب على غزة

وتشن قوات الاحتلال عدوانًا على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية تسبب في استشهاد واصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني وتشريد أكثر من 1.9 مليون فلسطيني.

وفي سياق متصل نقلت وكالةُ رويترز عن قيادي في حماس أن الحركةَ ترفض إجراءَ مُفاوضاتٍ بشأن تبادل المحتجزين في ظل الحرب على غزة لكنها منفتحةٌ على أي مبادرة لوقف الحرب، ونشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، مساء أمس، مقطع فيديو لثلاثة محتجزين إسرائيلين كبار في السن، يطالبون بالإفراج عنهم بأي ثمن.