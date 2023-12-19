الاتحاد الدولي للصحفيين: الاحتلال الإسرائيلي يرفض تغطية الأجانب للأوضاع بغزة

أفاد تيم داوسن نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، بأن ما يحدث في قطاع غزة أكثر الأمور مأساوية، لافتًا إلى أنه تحدث مع الصحفيين في القطاع وأكدوا أنهم مستهدفون من الاحتلال، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

الجيش الإسرائيلي يتعمد تكميم أفواه الصحفيين

وأضاف أن الاحتلال يرفض تغطية الصحفيين الأجانب في غزة للأوضاع بالقطاع، متابعًا: الجيش الإسرائيلي يتعمد تكميم أفواه الصحفيين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تفعل المزيد بشأن التحقيقات في مقتل الصحفيين بغزة، ولفت إلى أن أغلب الصحفيين في غزة يرتدون أوقية تعريف بمهنتهم ومن الصعب قتلهم بالخطأ.

واستكمل أن المحكمة الجنائية الدولية تتحرك ببطء شديد في تحقيقات مقتل الصحفيين بغزة مقارنة بالوضع في أوكرانيا.