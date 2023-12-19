«الصحفيين الأفارقة»: الاحتلال الإسرائيلي يقتل الزملاء عمدا لمنع فضح جرائمه في غزة

أدان اتحاد الصحفيين الأفارقة بكل شدة الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي منذ قيامه بغزو قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من أبناء القطاع منذ بداية غزوه الوحشي واتباع سياسة التجويع وضرب المستشفيات والمؤسسات التعليمية وهدم البيوت.

اتحاد الصحفيين الأفارقة

كما أدان اتحاد الصحفيين الأفارقة، في بيان له اليوم، تعمد سلطات الاحتلال قتل الصحفيين و الإعلاميين عن قصد، مضيفًا أنَّ هذا العدد الكبير من ضحايا الصحفيين الذين يرصدون ممارسات الاحتلال الوحشية في قطاع غزة يؤكّد أن قتلهم مقصود بهدف عدم نقل حقيقة ما يجري داخل القطاع.

قتل الصحفيين في غزة

وأدان البيان ما يقوم به جيش الاحتلال من إجراءات وحشية و تعرض المدنيين لاعتداءات، مطالبا المؤسسات الصحفية العالمية بإدانة استهداف الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارسة عملهم الصحفي وتعمد قتلهم، داعيًا إياهم إلى مقاطعة المؤسسات الصحفية الإسرائيلية الحكومية لعدم تصديها وإدانتها لهذه الأعمال البربرية التي تصدر عن دولة الاحتلال.