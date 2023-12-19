«القسام» تكشف عن معركة قوية بحي الشيخ رضوان.. وسقوط قتلى وجرحى من الاحتلال

كشفت كتائب القسام عن وقوع معارك ضارية مع قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مقاتليها الذين عادوا من ساحة القتال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة شمال قطاع غزة، أبلغوا عن معارك قوية خاضوها.

مقتل وإصابة كتيبة خاصة تابعة للاحتلال

وذكرت كتائب القسام في بيان لها نشرته «روسيا اليوم»، أن عناصر القسام أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان، عن الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة قوامها 12 جنديا بالأسلحة الرشاشة ومن ثم استهداف القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح.

استهداف جرافة إسرائيلية بشكل مباشر

وأوضحت أن المقاتلين أبلغوا أيضا عن تدمير آلية تابعة للاحتلال بقذيفة الياسين 105 واستهداف جرافة إسرائيلية بشكل مباشر وأكدوا مقتل سائقها، كما استهدفوا سيارة جيب من نوع هامر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وقتل من فيها بعد احتراقها بالكامل.

كما نشرت كتائب القسام صورا لمقاتليها الذين استشهدوا، بالإضافة إلى مقطع فيديو يوثق رشقة صاروخية جرى تجهيزها مسبقا إهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية.