بعد إعلان القسام تجهيز صواريخ L-M90 استعدادا لإطلاقها.. ما قوة تدميرها؟

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس» مقطع فيديو قصير يوضح استعدادها لإطلاق عدد كبير من صواريخ «L-M 90» لخوض معارك شرسة جديدة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة خلال ربما الساعات أو الأيام المقبلة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

استعدادات القسم لمعارك الفترة المقبلة

أظهر مقطع الفيديو المتداول لكتائب القسام، مجموعة من رجال المقاومة وبجانبهم عدد كبير من الصواريخ من طراز «L-M 90» وتم تسميتها باسم المقادمة إم90.

وأعلنت حركات المقاومة الفلسطينية أنها قصفت تل أبيب برشقات صاروخية ردًا على المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

ماذا نعرف عن صاروخ «L-M 90»

وقال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بكلية القدس المفتوحة والقيادي بحركة فتح، إن الصواريخ التي ظهرت في مقطع الفيديو الذي نشرته حركة حماس، يؤكد أن هناك الكثير من الأسلحة والذخائر التي تمتلكها المقاومة، وسوف تستعين بها في مراحل متقدمة من الحرب الجارية حاليا.

وأضاف أن المعلومات التي يمكن معرفتها من مقطع الفيديو المنشور عن صاروخ L-M 90 هي كالاتي:

مكونات الصاروخ هي محلية بالكامل.

مدي تلك الصواريخ المتوقع أن يكون ما بين 200 إلى 250 كيلو متر

تحمل الصواريخ رؤوس متفجرة، وهي ليست مثل صواريخ المقاومة السابقة والتي كانت «صماء»، مما يعني أن هذا الصاروخ سيكون أشد فتكا وقوة.

في مقطع الفيديو هناك آلات توجيه لتلك الصواريخ، مما يعني أنها ستكون محددة الوجهة وليست عشوائية كما كان الأمر من قبل.

من المتوقع أن يكون هناك أهداف محددة للمقاومة الفلسطينية، وهي في الغالب أماكن حساسة وهامة في بعض الأراضي الإسرائيلية.

بينما قالت الفصائل الفلسطينية أن صاروخ M90 أو صاروخ المقادمة هو نسبة للشهيد إبراهيم المقادمة أحد أبرز قادة حركة حماس ومن مؤسسى الجناح العسكري، وقد استشهد عام 2003

دخل هذا الصاروخ بنسخته الأولي 75M الخدمة عام 2012، ردًا على اغتيال القسام الشهيد أحمد الجعبري.