اقتصادي: ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمي تسبب في إفلاس كبرى الشركات بالدول المتقدمة

قال هيثم الجندي، المحلل الاقتصادي، إن عددا كبيرا من الشركات الاستثمارية في الدول المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت إفلاسها.

إعلان كبرى الشركات العالمية إفلاسها

وأكد الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن السبب الأساسي وراء إعلان كبرى الشركات العالمية إفلاسها هو ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمي في ظل غياب برامج التحفيز المالي.

تكاليف الاقتراض أصبحت مرتفعة

وأضاف في حديثه، أن تكاليف الاقتراض أصبحت مرتفعة بصورة كبيرة وغير مسبوقة، وهذا الارتفاع أدى إلى ارتفاع معدل الفائدة، وبالتالي أصبحت الشركات الاقتصادية العالمية تعاني من ضائقة مالية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي يحاول جاهدًا أن يجعل مؤشرات التضخم تتراجع بصورة ملحوظة من أجل الخروج من أزمة الركود والإفلاس، وبالتالي بدأ الفيدرالي الأمريكي يغير سياسته من أجل إنقاذ الاقتصادات من الوقوع في فخ الركود.