تعيينات جديدة لـ604 شباب في شركات استثمارية وخاصة ببني سويف

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، 604 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 1943 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب.

وأوضح وليد الإمام مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، في تقريره الشهري لوزير القوى العاملة، أنَّ المديرية أجرت تفتيشًا خلال أغسطس الماضي في مجال السلامة والصحة المهنية على 441 منشأة، فضلا عن إجراء 21 حملة تفتيشية أسفر عنها تحرير 150 محضر سلامة وصحة مهنية و17 حالة غلق إداري و7 ندوات توعية، فضلاً عن بحث 25 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

أما عن مجال التفتيش العمالي، أجرت المديرية تفتيشًا على 1021 منشأة يعمل بها 1222 عاملاً، وأسفر التفتيش عن تحرير 140 محضر مخالفة قانون العمل، كما تمّ تلقي 24 شكوى عمالية جرى تسوية 11 شكوى منها، وإحالة 10 شكوى منها للقضاء، وحفظ شكوتين، إضافة إلى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة.

وعن التفتيش لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فقد نظمت المديرية بالتفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر التفتيش عن تحرير 17 محضراً للمنشآت المخالفة.