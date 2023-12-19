متى تدفع الدولة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص؟

يترقب العاملون في القطاع الخاص، تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور بداية من يناير 2024، ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

وكان المجلس القومي للأجور، أعلن في 27 أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، إذ أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى 100 جنيه، على أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من يناير 2023.

عدم القدرة على تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

ووفقًا لنص المادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين، هناك آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور؛ منها الرجوع إلى وزارة العمل وتقديم مستندات تؤكد عدم قدرة الشركات على تنفيذ الزيادة، وفقًا لنقابة العاملين بالقطاع الخاص.

دفع الزيادة من صندوق الطوارئ

وفي حال قدمت الشركة ما يثبت أنها غير قادرة على تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور، تدفع وزارة العمل أجور العمال بالزيادة من صندوق الطوارئ.

شروط دفع أجور العمال من صندوق الطوارئ

- أن تكون الشركة مشتركة بصندوق الطوارئ، وتقوم بدفع 2% من قيمة أجور العاملين.

- أن تؤكد المستندات التي تقدمها الشركة عدم قدرتها على تنفيذ الزيادة.