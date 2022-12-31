حصاد 2022.. «التخطيط» تختتم العام بإعلان قرار «القومي للأجور» زيادة الحد الأدنى

شهد عام 2022، زخمًا من الأحداث والإنجازات التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك المؤتمرات الدولية الكبرى والتي استضافتها مصر للمرة الأولى وكان للوزارة دور رئيسي في الإعداد والتنظيم لها، فضلًا عما أطلقته الوزارة من مبادرات مهمة على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب تمثيل الوزارة لمصر في عدد من المحافل الدولية.

أبرز الأحداث التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال عام 2022

جاء إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي كأحد أبرز الأحداث في العام، إدراج «خطة المواطن» على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إدراج «المنظومة الإلكترونية لمتابعة حياة كريمة» وتطبيق «شارك 2030» عبر منصة «مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA، فضلًا عن المبادرات التي أطلقتها الوزارة كإطلاق مُبادرة «القرية الخضراء» واختيار قرية فارس بأسوان، كأول قرية مصرية تحصل على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء، افتتاح مركز خدمات مصر بأسوان وهو مشروع قومى لتطوير الخدمات الحكومية، وأول مجمع خدمات نموذجي ومميكن لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة.

وتضمنت أبرز المؤتمرات والمبادرات التي عملت عليها الوزارة واللقاءات التي عقدتها دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلالها :

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية:

وفي إطار استضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، شهد عام 2022 إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وضمن أعمال المبادرة أطلقت وزارة التخطيط البرنامج التدريبي الافتراضي لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات للمبادرة، ونظرًا للإقبال الشديد من المشروعات المتقدمة للمبادرة تم مد فترات التقديم لاستيعاب طلبات الترشح التي بلغت عند غلق باب التقديم 6281 مشروع، واستمرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عقد ورش عمل لممثليها في اللجان التنفيذية للمحافظات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك مع حرص د.هالة السعيد وزيرة التخطيط على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمبادرة بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما تم استعراض نموذج المبادرة في مؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة وإمكانية تطبيقه بالدول الأفريقية، وتوالي عرض نتائج المشروعات الفائزة بكل محافظة تباعًا إلى أن تم الاستقرار على 162 مشروع من العدد الكلي وفي اجتماع ختامي للجنة المبادرة تم اختيار 18 مشروعًا فائزة و 27 مشروع سفير عن محافظات الجمهورية وإعلانهم في مؤتمر وطنى بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء .

استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية:

وجاءت استضافة مصر للدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية 2022 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ من أبرز الأحداث التي عملت عليها ونظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي شهدت عقد 15 جلسة حوارية تناولت القضايا الاقتصادية والتنموية بمنتدى القطاع الخاص و18 جلسة تبادل للمعلومات ناقشت التغيرات المناخية وأفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والحوكمة، بمشاركة واسعة من قيادات الوزارة كافة بجلسات المؤتمر وعلى رأسهم د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث عقدت سيادتها عدة لقاءات خلال فعاليات الاجتماعات تضمنت أبرزها لقاء سيادتها مع الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأخر مع وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، عبد الوهاب محمد الرشيد، كما التقت سيادتها بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلًا عن لقائها بوزيرة المالية الإندونسية سري مولياني إندراواتي لمناقشة جوانب التعاون بين البلدين في ضوء استضافة مصر ل COP27، إلى جانب لقاء سيادتها بالدكتورة مونيك نسانزاباجانوا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية.

فضلًا عن إطلاق الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي لمجموعة البنك في القاهرة، كما تم الإطلاق الرسمي لمؤسسة منتدى القطاع الخاص "PSF" بالتعاون بين مجموعة البنك ووزارة التخطيط، وشهدت الدورة الـ 47 توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، منها توقيع خطاب نوايا لتعزيز الصادرات المصرية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين وزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذا توقيع خطاب نوايا بين وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" لإنشاء أكاديمية التصدير.

المنتدى السياسي رفيع المستوى 2022 بالأمم المتحدة :

مثلت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة لهذا العام، حيث استعرضت تجربة مصر في مواجهة تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما نظمت الوزارة حدثًا جانبيًا بعنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل مواجهة تبعات تغير المناخ وتحقيق التعافي الأخضر" خلال فعاليات المؤتمر، والتقت د.هالة السعيد خلال مشاركتها بالسيد/ أحسن إقبال، وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستاني؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وباكستان، كما التقت سيادتها اوشا راو موناري، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، فضلًا عن لقائها بالسيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وشاركت د.هالة السعيد كذلك باللقاء وزاري رفيع المستوى بعنوان "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030: معالجة الأزمات المستمرة والتغلب على التحديات"، والتقت سيادتها بالسيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية لبحث سبل التعاون المشترك، وكذلك السيد/ كولين فيكسين كيلابيل، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والممثل الدائم لبوتسوانا لدى الأمم المتحدة، فضلًا عن لقائها السيدة/ نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة/ سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية:

وفي إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار وتوطيد العلاقات المصرية الإماراتيه، ساهمت الوزارة بالعمل مع الجانب الإماراتي في تنظيم حفل مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية بحضور وزراء من حكومتي البلدين، وأكثر من 1800 شخصية من كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين، وخلال فعاليات الحفل التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات كما شاركت سيادتها بعدة جلسات خلال فعاليات الحفل.

رئاسة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف COP27:

وفي إطار استضافة مصر لـ COP27 شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثليها مشاركة واسعة في التنظيم للمؤتمر حيث شهد العام 2022 عقد عدة لقاءات بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من الجهات المعنية بالإعداد للمؤتمر، فضلًا عما قام ممثلو الوزارة بالمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات التي تسهم في التحضير للموضوعات التي تبناها مؤتمر هذا العام ومن أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة، مشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاقتصادية بالجلسة التشاورية مع "ألوك شارما" رئيس مؤتمر المناخ COP26، لبحث الاستعدادات اللازمة لاستضافة مؤتمر COP27، كما التقت سيادتها بالسيد/ جيريمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (اليونيسف) والوفد المرافق لبحث تأثيرات تغير المناخ على الطفل، والتي تم مناقشتها خلال فعاليات المؤتمر، فضلًا عن لقاء وفد الجمعية المصرية البريطانية للأعمال والذب اتجه إلى لندن للترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ، فضلًا عن لقاء سيادتها بعدد من الوزراء المصريين لمتابعة الاستعاددات اللازمة لعقد المؤتمر، وكذلك المشاركة بعدد من المنتديات كمنتدى «الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتدى الإقليمي الأفريقي لمبادرات المناخ وتمويل العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة»، كما ترأس د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع مجموعة العمل المصغرة من الوزارات لمؤتمر الأطراف Cop27، ذلك إلى جانب إطلاق الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للجولة الأولى من المشاورات حول المبادرة المقترحة لرئاسة” (COP27) حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ".

ومع انطلاق فعاليات المؤتمر استقبلت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيس الأمريكي جو بايدن حين وصوله إلى أرض مدينة شرم الشيخ للمشاركة بأعمال المؤتمر، كما ما شاركت الوزارة وممثليها في جلسات الجانب المصري وكذا ضمن الجلسات الدولية والمنعقده خلال فعاليات المؤتمر، فضلًا عن استحواذ الوزارة على فعاليات بعينها كتنظيم يوم الحلول المصرية، وإطلاق عدة مبادرات هي الأبرز لهذا العام حيث أطلقت د.هالة السعيد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لأفريقيا"، و "مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية" ضمن يوم الحلول، كما أطلقت د.هالة السعيد أول صندوق مصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون EgyCOP، كما نظمت الوزارة عدة فعاليات من ضمنها حوار بعنوان: "العمل الرائد بين القطاعين العام والخاص من أجل عالم أكثر مرونة"، وحظيت وزارة التخطيط باستضافة مركز القاهرة لأهداف التنمية المستدامة كأول مركز في المنطقة خلال المؤتمر، إلى جانب مشاركة الوزارة في إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر الرئاسي.

كما أعلنت الوزارة خلال فعاليات المؤتمر، عن الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، علي تقديم الدعم لـ6 شركات صغيرة ومتوسطة من المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتوقيع الصندوق السيادي المصري عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع عدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة، فضلًا عن توقيع المذكرة الإطارية لمشروع إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية بين الصندوق والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، شركة مصدر الإماراتية وحسن علام المصرية

كما عقدت سيادتها خلال فعاليات المؤتمرعدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة وممثلي المؤسسات الدولية منها لقاء السيدة ماريا هيلينا سيميدو، نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، لبحث سبل التعاون في مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا".

مبادرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها عدة مبادرات لعام 2022 تمثل أبرز وأهم تلك المبادرات في إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا"، مُبادرة "القرية الخضراء"، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومبادرة " أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية"، بالإضافة إلى مبادرة تطوير التجمعات الحضرية ضمن مشروع حياة كريمة؛ فضلًا عن مبادرة "شباب من أجل التنمية" التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المجلس الأعلى للجامعات)، حيث شارك في العام الجامعي الأول للمبادرة 2021/2022 خمس جامعات حكومية هي (القاهرة – عين شمس – بورسعيد – المنصورة – بني سويف)، وقد تم توسيع دائرة المشاركة لتشمل 14 جامعة حكومية وأهلية وخاصة في العام الجامعي 2022/2023، وهي جامعات القاهرة، عين شمس، الأسكندرية، بني سويف، بورسعيد، المنصورة، حلوان، أسيوط، طنطا، كفر الشيخ، قناة السويس، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة الجلالة، مع إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة 2022/2023، وقد تم إعلان أسماء الفرق الفائزة بمسابقات المبادرة خلال احتفالية أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

كما اطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المرحلة الأولى من مبادرة "العقول الخضراء" لتلاميذ المرحلة الإبتدائية بالمدارس والتي تستهدف عدد ١٥٠٠ من طلاب المدارس بالمرحلة الإبتدائية، فضلًا عن إطلاق الدفعة الثانية من مبادرة "كُن سفيرًا" 2022.

مشاركات وزارة التخطيط ممثلة عن مصر:

مثلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مصر في رئاسة الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة جسور التجارة العربية الأفريقية بالقاهرة، كما مثلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مصر في المؤتمر الختامي للأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا بأديس أبابا.

ما قامت وزارة التخطيط بإطلاقه خلال العام:

فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة حصر المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وكذا تقارير متابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي ، وكذا دليل عمل إدارة المشروعات والبرامج والأداء، فضلًا عن إطلاق النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان " معًا لتعافي مستدام"ومشاركة د.هالة السعيد بعدد من الجلسات خلال الفعاليات، وكذلك إطلاق منتدى التنمية البشرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أطلقت الوزارة "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي"، وأول مظلة عامة لمجالس المهارات القطاعية في مصر، وإطلاق مبادرة "الطريق إلى COP27"، ومبادرة لتطوير التجمعات الحضرية ضمن مشروع حياة كريمة بخطة 22/2023، ومبادرة "شباب من أجل التنمية"، وإطلاق الدورة الخامسة التدريب الصيفي لطلاب الجامعات، فضلًا عن مشاركة د.هالة السعيد في إطلاق التحديث السنوي لمؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد 2022، كما تم إصدار قرار بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة على أن يتولى مسئولية الوحدة د.محمد علاء نائب مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، حيث تختص الوحدة برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الانسان، وتلقي الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الانسان بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعي القانوني للعاملين بالوزارة وإرشادهم إلى حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية عن أنشطة الوزارة والجهات التابعة في ضوء حقوق الانسان.

جائزة مصر للتميز الحكومي:

فقد أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق الدورة الثالثة خلال العام، كما شهد عام 2022 إطلاق جائزة التميز لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن فئات الجائزة، كما تم إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية بعدة جهات منها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الهيئة القومية للبريد المصري، وعدد من الجامعات منها جامعات طنطا والسويس والمنصورة وجنوب الوادي، واعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن فتح باب الانضمام إلى فريق التقييم بالجائزة، فضلًا عن تدشين منصتها الإلكترونية لتقديم الدعم في مراحل التدريب والتوعية.

وعقدت جائزة مصر للتميز الحكومي خلال العام عدد من ورش العمل والتدريبات تمثل أبرزها في إطلاق تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، ورشة عمل "جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي لموظفي مركز الخدمات الحكومية النموذجي المتكامل بأسوان (خدمات مصر) حول منظومة التميز في تقديم الخدمات الحكومية، كما بحثت جائزة مصر للتميز الحكومي مع مشيخة الأزهر الشريف؛ آلية تفعيل المشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي.

أبرز التقارير:

وخلال العام أصدرت وزارة عدة تقارير من أبرزها التقارير التي تستعرض إنجازات الحكومة في "بناء الإنسان" في ٨ سنوات (يوليو 2014- يونيو 2022) بالاعتماد على منهجية "البرامج والأداء"، فضلًا عن التقرير الصادر حول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" خلال العام المالي 21/2022 وفقاً لمنهجية البرامج والأداء.

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة

شهد عام 2022 نشاطًا مكثفًا وانجازات متعددة للمعهد تضمنت أبرز تلك الإنجازات في إطلاق أول دليـل باللغة العربية للمصطلحات والتعريفات الرئيسية المتعلقة بالحوكمـة، وإطلاق أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب إطلاق مرحلة تدريب المدربين TOT لمبادرة "العقول الخضراء Green Minds"، وكذلك إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "العقول الخضراء" لتلاميذ المرحلة الإبتدائية بالمدارس والتي تستهدف عدد ١٥٠٠ من طلاب المدارس بالمرحلة الإبتدائية، وإطلاق قاموسًا عن التغيرات المناخية.

كما أطلق المعهد القومي للحوكمة الدفعة الثانية من مبادرة "كُن سفيرًا" 2022 حيث تم تدريب 1059 فرد، وكذلك أول دفعة أفريقية ضمن فعاليات مبادرة هي لمستقبل رقمي، إلى جانب إطلاق فعاليات المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المناخ" في إطار مبادرة "سفراء التنمية المستدامة، وإطلاق المستوى الاحترافي للدفعة الثانية من مبادرة "كن سفيرًا" 2022، وقدم المعهد كذلك منحة دراسية حول أساسيات التدريب على الحياة لثمانية دول أفريقية، وقام المعهد بالعديد من برتوكولات التعاون بين مؤسسات وهيئات أخرى جاء أبرزها في التعاون مع السفارة الدنماركية بالقاهرة لتنفيذ برامج تدريبية مقدمة من مركز زمالة دانيدا، وكلية هيرتي للحوكمة بألمانيا للتعاون في المجالات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة، وأخرمع جمعية أمريكا الشرق الأوسط للخدمات التعليمية والتدريبية للتعاون في مجالات تطوير القدرات البشرية، فضلًا عن إطلاق المعهد فعاليات تدريب الدفعة الرابعة من برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات، إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج القيادات النسائية الأفريقية بالتعاون بين المعهد والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والتي استهدفت 60 سيدة تمثل نحو 30 دولة أفريقية، ليشهد عام 2022 كذلك تجديد تعيين الدكتورة شريفة شريف مديرًا تنفيذيًا للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لمدة عام.

أبرز البروتوكولات التي تم توقيعها من قِبل الوزارة:

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العديد من بروتوكولات التعاون خلال عام 2022 تمثل أبرزها في توقيع إعلان نوايا لتعزيز تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي المصري 2021 – 2024 مع الأمم المتحدة في مصر، وكذلك البوتوكول الموقع الأكاديمية العربية لإطلاق أول حاضنة لرواد الأعمال من ذوي الهمم، واّخر مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بشأن تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل مقيّمي جائزة مصر للتميز الحكومى، وكذلك مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة التخطيط ومشروع قوى عاملة مصر لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية في مصر، وأخرى بشأن إنشاء مجلس الأعمال المصري للاستدامة بين الوزارة اتحاد الصناعات المصرية، جمعية الأورمان، وكذلك البروتوكول الموقع مع معمل عبد اللطيف جميل بالجامعة الأمريكية لإطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر.

كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات في مجال التحديث الحكومي.

أبرز المشاركات التي قامت بها د.هالة السعيد وممثلي الوزارة :

تضمنت أبرز مشاركات العام في مشاركة الوزيرة بمنتدى شباب العالم وعددًا من الجلسات المنعقدة خلال فعاليات المنتدى، وكذا مشاركتها بالمؤتمر السنوي للتنمية المستدامة بالأقصر، واحتفالية قمة مصر للأفضل 2022، وكذلك مشاركة سيادتها بفعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي 2022، منتدى القيادة الوزاري بجامعة هارفارد بواشنطن لتستعرض خلاله التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب مشاركة سيادتها بفاعليات النسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022، كما شاركت سيادتها باحتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، فضلُا عن المشاركة بالمنتدي الدولي الأول للحد من الفقر بأوزبكستان، والمشاركة بمؤتمر إطلاق نتائج النُسخة الثامنة من المسح "الصحي للأسرة المصرية 2021“.

وتنوعت مشاركات وزيرة التخطيط وممثلي الوزارة ما بين مشاركات دولية ومحلية حيث تضمنت كذلك المشاركة بأعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، كذلك المشاركة باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، و"المؤتمر الاقتصادي .. مصر 2022"، كما شهدت سيادتها تخريج أربع دفعات من برنامج القيادة للتميز الحكومي، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحفل تنصيب د.مجدي يعقوب كاول رئيس شرفي للجامعة البريطانية بمصر، فضلًا عن المشاركة بالمائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، بالإضافة إلى المشاركة بقمة قادة التنمية التي نظمتها مؤسسة تروس مصر للتنمية، فضلًا عن المشاركة في احتفالية إطلاق المرصد الإحصائي المصري " بيانات مصر"، كما شاركت سيادة الوزيرة باجتماع غرفة التجارى الأمريكية بالقاهرة، وكذلك مشاركة سيادتها باحتفالية مؤسسة ساويرس بمناسبة مرور 15 عام على برنامج ساويرس شيكاغو لتبادل الطلاب.

كما شارك قيادات الوزارة كذلك في عدة فعاليات تضمنت أبرزها النسخة السابعة من منتدى الأعمال الأوروبي الأفريقي، اجتماع شركاء مِرفق أطر التمويل الوطنية المتكاملة، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الفنية الخاصة بالتنمية لدول مجموعة العشرين، وكذلك المشاركة بمجموعة العشرين بالهند لاستعراض مبادرة "حياة كريمة"، فضلًا عن المشاركة بافتتاح القمة العالمية للنوع الاجتماعي 2022، كما شارك ممثلي الوزارة بالملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية ونظمت وحدة حقوق الإنسان بالوزارة فاعلية للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

مشروع رواد 2030:

قام مشروع رواد ٢٠٣٠ التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعديد من المشاركات والأنشطة خلال العام جاء ابرزها في افتتاح الحاضنة المصرية الأفريقية لدفعة جديدة خلال منتدى شباب العالم، فضلًا عن إطلاق "الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة"وافتتحت خلاله د.هالة السعيد تفتتح "عيادات الأعمال ، إلى جانب توقيع 5 بروتوكولات تعاون لدعم ريادة الأعمال بين مشروع رواد 2030، مع العديد من الجهات المهتمة بقطاع ريادة الأعمال في مصر، كما أطلق رواد 2030 المعسكر الصيفي لحملة "أبدأ مستقبلك"، إلى جانب إطلاق حاضنة (GoodWill) أول حاضنة لرواد الأعمال من ذوي الهمم بالتعاون مع الاكاديمية البحرية، وإطلاق الدورة الثانية من المسابقة الطلابية الإقليمية الافتراضية لريادة الأعمال في الشرق الأوسط، فضلًا عن مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مشروع رواد 2030 بقمة "Forbes 30 UNDER 30".

وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030 التابع للوزارة وشركة بيبسيكو مصر، بالتعاون مع شركة رايز أب بالإعلان عن الفرق الثمانية الفائزة والمتأهلة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات الخاصة بالنسخة الثانية من مسابقة "هاكاثون مصر 2030"، كما أعلن رواد 2030 فتح باب التقدم للدفعة الثانية من برنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال بالتعاون مع كامبريدج، وأطلق المشروع كذلك الدورة الرمضانية الأولى للشركات الناشئة.

وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة :

خلال عام 2022 نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة ندوة حول "الدور التنموي المستدام للمرأة في الجمهورية الجديدة، كما شاركت الوحدة في جولة دراسية إلى ألمانيا - برلين وذلك ضمن فعاليات مشروع مساندة مشاركة المرأة في مشروعات الطاقة المتجددة والممول من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، كما عملت الوحدة على إنشاء وحدة تكافؤ فرص بالوزارة والجهات التابعة وإعداد هيكل تنظيمي محدد المهام ومشاركته، وإنشاء منظومات إلكترونية تعكس تطبيق وتنفيذ ومتابعة مهام وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، فضلًا عن إعداد وتنظيم وتنفيذ برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها وممثلي شركة نقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمجلس القومي للمرأة، حيث تم الحصول على Passion award ، وتعكس تلك الجائزة المناقشات والتفاعل الجيد في مجال التخطيط لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، كما تم اجتياز العديد من الدورات في مجال قيادة المرأة وآلية مراجعة مشاركة النوع الاجتماعي Participatory Gender Audit (PGA).

أبرز اللقاءات:

وتضمن عام 2022 العديد من اللقاءات مع ممثلين جهات دولية وأخرى محلية ولعل أبرز تلك اللقاءات تمثل في لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ؛ وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة، وكذا لقاء أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوطيد سبل التعاون بين الحكومة المصرية، والبرنامج الإنمائي UNDP، وكذا لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار و التنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات لاستعراض عددًا من المشروعات الرئيسية، وكذلك لقاء سيادتها ببريبيكا جرينسبان الأمين العام للأونكتاد لاستعراض جهود الدولة المصرية وبحث تعزيز سبل التعاون، كما تضمنت السيد/ فرانس تيمرمانز نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لبحث تعميق التعاون، وكذا لقاء سيادتها بالدكتورة فيرا سنشوري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للبعثة الاقتصادية لأفريقيا لبحث تعميق سبل التعاون، فضلًا عن لقاء فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم للبرنامج، وبحضور سيلفان ميرلن نائب الممثل المقيم وذلك لدعم الشراكة بين الحكومة المصرية والبرنامج، إلى جانب اللقاءات التي عقدتها د.هالة السعيد خلال زيارتها لدولة قطر، وكذلك لقاءاتها خلال زيارة مقر البنك الإسلامي في جدة، حيث التقت سيادتها برئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الاخضر والمشاركة في cop27، وكذا لقاء الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والاتفاق علي اطلاق اكاديمية المصدرين وبرامج لتمكين السيدات اقتصاديًا، ولقاء السيد أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد أيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كما التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوفد بورصة مسقط برئاسة محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس الإدارة.

ورش العمل التي عقدتها الوزارة :

فتضمنت ورش العمل التي تم عقدها حول استشارات لتحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس لعام 2017/2018 بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، فضلًا عن ورشة العمل التي عقدتها الوزارة مع الخبير الدولي جيفري ساكس رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا.

المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، ومشروعات التحول الرقمي التي تعمل عليها الوزارة:

ومن أبرز جهود المركز خلال العام نجاح تنفيذ منظومة التصويت الإلكتروني بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية بالنادى هيئة النيابة الإدارية حيث تم انتخاب مجلس الإدارة بالكامل وبمشاركة أعضاء النادي، حزب الوفد، نقابة الموسيقيين حيث تم اجراء الانتخابات على مستوى الجمهورية.

كما تم توقيع عدد من بروتكولات التعاون في مجال تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هيئة النيابة الإدارية، معهد بحوث الإلكترونيات، شركة E-finance، المجلس القومي للمرأة، وزارة العدل (الشهر العقاري والتوثيق)، وزارة الداخلية، كما تم تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية في 17 محافظة، إطلاق التطبيقات المكانية لمتابعة المشروعات، ومتابعة مبادرة حياة كريمة، خريطة الأساس المتكاملة.

كما تم تسليم عدد من المراكز التكنولوجية المتنقلة للعديد من الجهات والتي ضمت مكاتب شهر عقارى و توثيق متنقلة لوزارة العدل، النيابة العامة ، محافظة القاهرة 4 مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمات للمواطنين، قطاع المرور والحماية المدنية ، لتبلغ عدد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تم تسليمها حتى الآن 170 سيارة.

واختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العام بإعلان قرار المجلس القومي للأجور برئاسة دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه وعلاوة دورية اعتبارًا من أول يناير 2023