«القومي للأجور» يناقش زيادة أجور القطاع الخاص نهاية أكتوبر الجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّه من المقرر عقد اجتماع المجلس القومي للأجور في نهاية أكتوبر الجاري، وذلك لمناقشة زيادة أجور القطاع الخاص، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق حزمة من الزيادات.

زيادة الحد الأدنى للأجور

كان الرئيس السيسي قد وجه الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه، بدلًا من 3500، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300.

القانون رقم 166 لسنة 2022

ووافق مجلس الوزراء المصري يوم الأحد 15-10-2023، على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.