واشنطن: يمكن التوصل إلى هدنة إنسانية ممتدة إذا وافقت الفصائل الفلسطينية على إطلاق سراح المحتجزين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه يمكن التوصل إلى هدنة إنسانية ممتدة إذا وافقت الفصائل الفلسطينية على إطلاق سراح المحتجزين، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة في نبأ عاجل، أنَّ «الخارجية الأمريكية» أكدت أن «واشنطن» تعمل مع زملاء في مجلس الأمن لحل قضايا معلقة متعلقة بمشروع قرار خاص بغزة.

واستطردت: «واشنطن سترحب بقرار يدعم تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة ولكن تفاصيل القرار مهمة».

وتابعت «الخارجية الأمريكية»: «سنرحب باضطلاع الصين بدور بناء في محاولة منع هجمات الحوثيين على حركة الملاحة البحرية الدولية».