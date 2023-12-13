الخارجية الأمريكية: ننصح إسرائيل بضرورة حماية المدنيين في غزة

قال ناثان تك، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا شك في أن بلاده تشعر بالقلق من سقوط المدنيين في غزة.

وأكد ناثان تك خلال مداخلة عبر «سكايب» من واشنطن مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل حياة غالية، مشددا على أن حماية من وصفهم بأنهم «مدنيون إسرائيليون» ضرورة استراتيجية للاحتلال.

حث الاحتلال على حماية المدنيين في غزة

وزعم نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الفصائل الفلسطينية تستغل المدنيين وتستخدم المستشفيات، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية الحالية ستستمر في مباحثاتها؛ لحث الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة حماية المدنيين في غزة.

واختتم المسؤول الأمريكي، بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تدعم الشعب الفلسطيني، ونجحت في إقناع الاحتلال الإسرائيلي بدخول المساعدات للقطاع، فضلا عن نجاحها في التوصل إلى هدنة إنسانية، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس جو بايدن، لا تعني التدخل في الشأن الإسرائيلي، لأن إسرائيل من حقها اختيار قيادتها كما تشاء، لكن في الوقت ذاته لا تغض أمريكا الطرف عن أي ممارسات ضد الإنسانية، وتستعمل تأثيرها لإدخال المساعدات، وتحاول عدم إطالة أمد الحرب.