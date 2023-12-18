الخارجية الأمريكية: نريد نهاية للصراع تضمن أمن الإسرائيليين والفلسطينيين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الاثنين، نقلاً عن بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، بأن فتح معبر «كرم أبو سالم» الحدودي في قطاع غزة، جاء لتخفيف الضغط على معبر رفح.

وأضافت الخارجية الأمريكية: «ما زلنا نرى عدداً من المدنيين الفلسطينيين يقتلون، وهذا سبب انخراطنا في مزيد من المحادثات مع الإسرائيليين بهذا الشأن، ونريد أن نرى نهاية لهذا الصراع يضمن أمن الإسرائيليين والفلسطينيين».

وبينما اعتبرت الخارجية الأمريكية أنه «من المهم أن تستمر إسرائيل في حملتها العسكرية، لتحقيق هدفها بمنع حماس من تكرار ما فعلته في 7 أكتوبر»، بحسب ما جاء في البيان، فقد لفتت إلى ما تحقق من تقدم على صعيد المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة مطلع هذا الأسبوع، ووصف الأمر بأنه «مهم ولكنه ليس كافياً».