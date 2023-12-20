تفاصيل أزمة يوسف عطال بسبب دعم فلسطين.. النيابة الفرنسية تطالب بحبسه

تسبب مقطع فيديو نشره اللاعب الجرائري يوسف عطال مدافع نيس الفرنسي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لدعم القضية الفلسطينية في مطالبة النيابة العامة الفرنسية، بحبسه لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه بمبلغ 45 ألف يورو.

حبس يوسف عطال

أعلنت اللجنة التأديبية بالاتحاد الفرنسي إيقاف اللاعب، لمدة 7 مباريات وتم وضع اللاعب تحت المراقبة القضائية حتى صدور الحكم مع دفع كفالة بلغت 80 ألف يورو، وأيضا تم منعه من السفر ومغادرة الأراضي الفرنسية على خلفية نشر الفيديو.

دافع اللاعب الجزائري عن نفسه أمام المحكمة قائلا إن مقطع الفيديو الذي شاركه عبر حسابه الشخصي لم يستكمل مشاهدته وأعاد نشره من دون أن يعرف كافة ما يحتويه: «اعتقدت أن الفيديو يتضمن رسالة سلام إلى الأشخاص الذين يعانون في هذه الحرب وقمت بمشاركة هذا الفيديو من دون مشاهدته حتى النهاية»، الأمر الذي جعل صاحب الـ27 عامًا سينتظر حتى الثالث من يناير المقبل من أجل معرفة مصيره، حيث موعد إصدار الحكم بحقه وفقًا لما ذكرته «فرنسا 24».

التعاطف مع يوسف عطال

وتعاطف الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع يوسف عطال فور استدعائه أمام المحكمة، حيث عبر الكثير من اللاعبين في المنتخب الجزائري عن مساندته بعد اتهامه دعم الإرهاب، إذ قام العديد بتداول صور له تحمل كلمات مواساة مدونين عليها «كلنا يوسف عطال».

لم يكن يوسف عطال بمفرده الذي دعم القضية الفلسطينية ولكن هناك الكثير من اللاعبين الدولين تضامنوا مع غزة ومنهم اللاعب العالمي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد الإسباني ونجم اتحاد جدة السعودي الحالي الذي دعم القضية الفلسطينية من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع إكس ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي وغيرهم من اللاعبين.