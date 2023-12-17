«حياة كريمة»: الأطفال كتبوا رسائل دعم على شاحنات المساعدات المرسلة إلى غزة

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمبادرة حياة كريمة، إنّ دور المؤسسة منذ 7 أكتوبر الماضي حتى الآن، لم يعتمد على تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة فقط، بل تضمن رفع وعي المواطن المصري خاصة الأطفال بأبعاد القضية الفلسطينية.

وأضافت فخري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدور التوعوي مهم خاصة في ظل غض المجتمع الدولي بصره عن العدوان الذي تتعرض له غزة، لافتة إلى أنّ الدعم العيني مهم وكذلك الدعم التوعوي.

وأشارت المدير التنفيذي لمبادرة «حياة كريمة»، إلى أنّ جرى إطلاق فعالية لدعم أهالي فلسطين أمس بعنوان «من إنسان لإنسان»، شهدت شرح أبعاد القضية الفلسطينية وفق الفئة العمرية للمشاركين، مضيفة أنّ الأطفال تركوا رسالة على الشاحنات لأهالي فلسطين، وأطلقوا مصابيح مضيئة في السماء كرسالة من المصريين أنّنا ضد التهجير والعنف الذي يتعرض له أهالي فلسطين.