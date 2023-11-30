أمين عام «حماة الوطن» يشيد بجهود مصر والدول العربية في دعم غزة

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، إن البرلمان العربي يقوم بدور محوري تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب جميعا.

زيارة وفد البرلمان العربي إلى معبر رفح

جاء ذلك خلال مشاركته مع وفد البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، الذي زار محافظة شمال سيناء للتعرف على جهود المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وزيارة معبر رفح، والمصابين من أهالي غزة.

وثمن نصير أهمية الدور الذي لعبته مصر مع أشقائها من الدول العربية من أجل الوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة ووصول أكبر قدرا من المساعدات الإنسانية.

كلمة اللواء طارق نصير

وجدد نصير تحياته لصمود الشعب الفلسطيني الذي يتحمل كل الصعوبات من أجل العيش الكريم ويواجه قوى غاشمة لا تفرق بين البشر والحجر.

وطالب نصير المحكمة الجنائية فتح تحقيق شامل لما اقترفه الكيان الصهيوني من أفعال تجاه كل المواطنين في غزة.