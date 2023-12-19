عادل حمودة: الفصائل وإسرائيل تستخدمان الحرب النفسية عبر مقاطع الفيديو

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ إسرائيل تلجأ إلى الحرب النفسية وتستخدم العنف والقصف فيها، إذ تضرب وتدك، ثم تعلن أنها مستعدة للتفاوض، مشيرًا إلى أن الفصائل تستعمل الحرب النفسية وتبث مقاطع فيديوهات للمحتجزين، منهم 3 مؤسسون بالجيش الإسرائيلي أعمارهم تزيد عن 70 سنة، وقالوا إنهم ليسوا مستعدين بطيران الجيش الذي أسسوه.

مقاطع فيديو الفصائل تعتبر نوعا من الضغط الشديد

أضاف «حمودة»، في حواره مع الكاتب الصحفي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مقاطع فيديو الفصائل تعتبر نوعا من الضغط الشديد وحربا نفسية على إسرائيل، مقابل تصرف ساذج لبنيامين نتنياهو، ففي الاجتماع الأخير أظهر رسالة قال إنها من عائلات المحتجزين تدعم فيها استمرار الحرب، وأنه لا يوجد مبرر للتفاهم مع الفصائل لأنه لا ينفع معها غير العنف والمزيد من القصف.

مظاهرة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية

وتابع الكاتب الصحفي: «كان على باب وزارة الدفاع الإسرائيلية مظاهرة حجمها يفوق ما كان يجري في السابق بنحو 7 أضعاف، بسبب قتل 3 محتجزين خرجوا رافعين الراية البيضاء، قُتل الأول برصاص قناص، ولقي الثاني حتفه بمطاردة من جندي إسرائيلي، وهذا أمر غريب جدا، إذ أثارت هذه الجريمة غضب عائلات المحتجزين، لأنهم شعروا بأن أبناءهم المحتجزين سيلقون نفس المصير».