خروج المستشفى المعمداني من الخدمة.. واستشهاد 50 فلسطينيا بقصف برجين في غزة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى توقفه عن العمل.

قوات الاحتلال تقتحم المستشفى وتعتقل الأطباء والممرضين والجرحى

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن إدارة المستشفى أن قوات الاحتلال ودباباته حاصرت المستشفى، واعتقلت عددا من الأطباء والممرضين والجرحى من داخله، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، علما بأن آخر المستشفيات التي كانت تعمل في شمال قطاع غزة.

وقالت إن المستشفى خرج من الخدمة بسبب اقتحام قوات الاحتلال له، ولم يعد بالإمكان استقبال مرضى أو مصابين، رغم بلاغات بوجود عشرات الجرحى بالشوارع جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وبسبب اقتحام الاحتلال للمستشفى استشهد 4 مواطنين متأثرين بجروحهم التي أصيبوا بها، أمس الاثنين.

جدير بالذكر أن المستشفى الأهلي العربي المعمداني، يتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، ويعد من أقدم المستشفيات في غزة.

استشهاد 50 فلسطينيا بسبب قصف برجين في غزة

وفي سياق متصل استشهد 50 مواطنا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على برجين سكنيين في حي الرمال بمدينة غزة.

ونقلت «وفا» عن مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ ومواطنون انتشلوا جثامين 50 شهيدا على الأقل، و12 مصابا من تحت أنقاض البرجين السكنيين، وما زالت المحاولات متواصلة لانتشال 50 مفقودا من تحت الأنقاض.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق واسعة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لبناية في شارع المغربي وسط غزة.

كما قصف طيران الاحتلال مقرا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» في منطقة الصناعة شمال غزة.