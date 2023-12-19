الفصائل الفلسطينية ترد على تقارير أفادت باستعداد إسرائيل لتقديم تنازلات لتبادل الأسرى

علقت الفصائل الفلسطينية في بيان لها نشره التليفزيون الفلسطيني على تقارير إعلامية عبرية؛ أكدت خلالها أن إسرائيل على استعداد لتقديم «تنازلات» مقابل صفقة جديدة محتملة لتبادل المحتجزين في قطاع غزة، فما القصة؟

إسرائيل على استعداد لتقديم «تنازلات» لتمرير صفقة تبادل محتجزين

وبحسب تقرير نشر، اليوم الثلاثاء، في صحيفة يديعوت أحرونوت الناطقة باللغة العبرية وواسعة الانتشار في دولة الاحتلال، فإن تل أبيب تدرس بشكل جدي تقديم تنازلات للوصول إلى صفقة لتبادل المحتجزين الإسرائيليين المتواجدين في قطاع غزة، وذلك مع تزايد الإشارات على اقتراب هذه الصفقة وفق الصحيفة.

وتابع التقرير أن إسرائيل تفكر بشكل جدي في تقديم تنازلات للوصول إلى الصفقة، خاصة أنها تعرف الثمن الباهظ الذي تطالب به الفصائل الفلسطينية لتنفيذ الصفقة الجديدة.

وبحسب مسؤول لم تذكر الصحيفة العبرية اسمه، فإسرائيل تفكر بإمكانية الإفراج عن الأسرى الخطيرين، أو إطلاق سراح بعض الفلسطينيين الذين أدينوا بعمليات قتل فيها إسرائيليون.

وأوضح الوزير هيلي تروبر وزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، أن حكومته قادرة على تدمير حماس في المستقبل، لكن الآن هناك حاجة ملحة لإطلاق سراح الرهائن بشكل كبير.

وأكد أن الحكومة ربما لن تكون قادرة على تحريرهم في المستقبل.

وكان رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرستوغ قد أبلغ السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى تل أبيب، أن إسرائيل مستعدة لهدنة في غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

في نفس الوقت التي ظهرت فيها بوادر من إدارة بايدن الأمريكية التي ترى أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل، ويرى أن عودة المحتجزين لأهاليهم يمثل هدفا ساميا.

كيف ردت الفصائل الفلسطينية على تقرير الصحيفة العبرية؟

أما الفصائل الفلسطينية فقد كشفت في بيانها اليوم بشكل قاطع، هو أنه لن يكون هناك مفاوضات على صفقة تبادل المحتجزين إلا بعد وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.

وأضافت أنها ستكون منفتحة على أي مبادرة لوقف الحرب على القطاع، ووقف نزيف الدم المستمر.