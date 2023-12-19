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القاهرة الإخبارية: رئيس إسرائيل أكد وجود انفراجة للحديث حول صفقة تبادل أسرى جديدة

كتب:

مريم جاد
07:14 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس

مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ ثمّة مفارقة واضحة حين يتحدث مسؤولون أمريكيون في وسائل الإعلام الأمريكية، أو حتى حين قدومهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو عند اللقاء بنظرائهم الإسرائيليين.

أضافت «أبوشمسية»، في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «كان هناك تخوف إسرائيلي من تغير الخطاب والسردية الأمريكية الموجهة نحو حكومة الاحتلال، لا سيما في تحديد نافذة زمنية لإنهاء العمليات البرية في جنوب القطاع أو انسحاب القوات من شمال القطاع».

وتابعت: «لكن، حين قدوم ممثلي الإدارة الأمريكية إلى دولة الاحتلال، مثل مستشار الأمن القومي الأمريكي أو حتى وزير الدفاع الأمريكي، قالا إنهما لم يأتيا لتحديد جداول زمنية للحكومة الإسرائيلية، وإن إسرائيل تعي ما تفعله وبخاصة في تحركاتها العملياتية والتكتيكية على أرض الواقع».

أكدت أن هنالك تغيرت وتراجعت في الخطاب الإسرائيلي أو الأمريكي، فالرئيس الإسرائيلي أعلن قبل قليل، أن هناك انفراجة للحديث عن صفقة تبادل أسرى جديدة، وإن إسرائيل معنية بالذهاب إلى صفقة تبادل جديدة لضمان الإفراج عن كل المحتجزين لدى فصائل المقاومة.

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