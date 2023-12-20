مدبولي يشهد مراسم التوقيع على عقود صفقة مهمة بين الحكومة والقطاع الخاص

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى سبق إقرارها.

برنامج الطروحات

ومن المقرر أن يعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفي، يشرح خلاله رئيس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح في الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التى سيتم التوقيع عليها.