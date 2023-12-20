تأثير هجمات الحوثيين على الاقتصاد الإسرائيلي.. عادل حمودة يكشف التفاصيل

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ الهدنة مفيدة بشكل أو بآخر لأن الفلسطينيين أنهكوا إنهاكا كاملا، وبخاصة الأطفال والكبار، كما أن هجمات الحوثيين سهلت الهدنة، لأنها بدأت تصيد الاقتصاد الإسرائيلي بضرر شديد.

إسرائيل كانت قد قررت رفع ضريبة

وأضاف «حمودة»، في حواره مع الكاتب الصحفي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل كانت قد قررت رفع ضريبة على السيارات وبخاصة السيارات الكهربائية، 3 مرات، وكان ذلك في مطلع العام المقبل، وعندما تأخرت السفينة التي تحمل السيارات، فإن سعرها ارتفع.

جيك سوليفان ولويد أوستن

وواصل: «جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، ولويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، يزوران المنطقة للتعامل مع ملف الحوثيين وليس إسرائيل، فهناك تقدير موقف إسرائيلي بخصوص عمليات الحوثيين باستمرار عن طريق وسطاء ومسؤولين وضباط اتصال، وبالتالي، فإن قضية الحوثيين هي الأهم، وكان من المقرر عمل تحالف دولي مكون من 53 دولة، لكنه انتهى إلى 10 دول، والتدخل الأمريكي الذي اتخذ اسما هو حارس الازدهار قد يعقد الموقف».