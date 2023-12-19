فخري الفقي لـ قصواء الخلالي: القطاع السياحي في مصر يخطط للوصول لنصف مليون غرفة فندقية خلال 5 سنوات

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الأطروحات الحكومية ليس جديدا، ولكن موجود منذ فترة طويلة في خطة الحكومة ويشمل ما يقرب من 50 شركة، وأصل من الأصول المطروحة للبيع للقطاع الخاص سواء بشكل جزئي أو كلي.

رئيس الوزراء

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن رئيس الوزراء سيوقع غدا طرحا مهما، والتي تتضمن طرح 7 فنادق مملوكة للدولة، وتحالف طلعت مصطفى لن يدخل في هذه الحالة للحصول على شريحة من أسهم هذه الفنادق للشركة التي تملكها، ولكن سيضيف على زيادة رأس المال بنسبة 37%.

رأس المال الذي سيضخه

وأشار إلى أن رأس المال الذي سيضخه تحالف طلعت مصطفى في هذه الحالة سيكون له استثمارات في هذه الفنادق، بحيث خلال 3 سنوات تكون استثمارات التحالف تتزايد مقابل استثمارات الشركة الحكومية في هذه الفنادق، وبالتالي هذه شراكة مهمة للغاية.

الغرف الفندقية والطاقة الفندقية

وأوضح أن إجمالي الغرف الفندقية والطاقة الفندقية في مصر تصل 250 ألف غرفة، ومع افتتاح العديد من المشروعات السياحية في مصر ومنا المتحف المصري الكبير، طاقة الزيادة في السياحة لا تتحمل 10 إلى 12 مليون سائح، وعلى هذا الأساس زيادة الطاقة الفندقية مهمة للغاية خلال الـ5 سنوات المقبلة، بحيث يتم زيادة الغرف الفندقية من ربع مليون غرفة فندقية إلى نصف مليون غرفة فندقية بواقع 50 ألف غرفة فندقية سنويا.